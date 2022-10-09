Спікер ВР пояснив Ілону Маску різницю між ядерною війною та ядерним тероризмом

Таким чином, голова парламенту України відповів на твіт Маска, в якому той написав, що "ймовірність ядерної війни стрімко зростає" на тлі війни між Росією.

"Ядерна війна – це коли обидві сторони мають ядерну зброю. А коли в однієї зі сторін обманом забрали ядерну зброю, і той, хто це вчора забрав, сьогодні погрожує ядерним ударом, то це не ядерна війна. Це ядерний тероризм", – пояснив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше Маск запропонував Україні відмовитися від Криму та проголосити нейтралітет для завершення війни з Росією, а на окупованих територіях на півдні та сході провести повторний референдум під наглядом ООН.

Президент Володимир Зеленський у відповідь на ініціативу Ілона Маска вирішив створити власне опитування у Twitter.

Глава держави запитав: "Який Ілон Маск користувачам більше подобається: що підтримує Україну чи Росію?"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба різко відповів Ілону Маску на його "формулу світу".

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