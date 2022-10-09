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Спікер ВР пояснив Ілону Маску різницю між ядерною війною та ядерним тероризмом

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Київ, Неділя 09 жовтня 2022 23:36
Спікер ВР пояснив Ілону Маску різницю між ядерною війною та ядерним тероризмом Фото: Руслан Стефанчук, речник Верховної Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Ядерну війну можуть розв'язати країни, які мають у своєму арсеналі ядерну зброю. Якщо одна з держав не має такої зброї, то конфлікт можна назвати ядерним тероризмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спікера Верховної ради Руслана Стефанчука та творця SpaceX Ілона Маска .

Таким чином, голова парламенту України відповів на твіт Маска, в якому той написав, що "ймовірність ядерної війни стрімко зростає" на тлі війни між Росією.

"Ядерна війна – це коли обидві сторони мають ядерну зброю. А коли в однієї зі сторін обманом забрали ядерну зброю, і той, хто це вчора забрав, сьогодні погрожує ядерним ударом, то це не ядерна війна. Це ядерний тероризм", – пояснив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше Маск запропонував Україні відмовитися від Криму та проголосити нейтралітет для завершення війни з Росією, а на окупованих територіях на півдні та сході провести повторний референдум під наглядом ООН.

Президент Володимир Зеленський у відповідь на ініціативу Ілона Маска вирішив створити власне опитування у Twitter.

Глава держави запитав: "Який Ілон Маск користувачам більше подобається: що підтримує Україну чи Росію?"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба різко відповів Ілону Маску на його "формулу світу".

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