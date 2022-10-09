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Спикер ВР объяснил Илону Маску разницу между ядерной войной и ядерным терроризмом

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Киев, Воскресенье 09 октября 2022 23:36
Спикер ВР объяснил Илону Маску разницу между ядерной войной и ядерным терроризмом Фото: Руслан Стефанчук, спикер Верховной Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Ядерную войну могут развязать страны, которые имеют в своем арсенале ядерное оружие. Если одно из государств не имеет такого оружие, то конфликт можно назвать ядерным терроризмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера Верховное рады Руслана Стефанчука и создателя SpaceX Илона Маска.

Таким образом, председатель парламента Украины ответил на твит Маска, в котором написал, что "вероятность ядерной войны стремительно растет" на фоне войны России.

"Ядерная война - это когда обе стороны имеют ядерное оружие. А когда у одной из сторон обманом забрали ядерное оружие, и тот, кто это вчера забрал, сегодня угрожает ядерным ударом, то это не ядерная война. Это ядерный терроризм", - объяснил Стефанчук.

Напомним, ранее Маск предложил Украине отказаться от Крыма и провозгласить нейтралитет для завершения войны с Россией, а на оккупированных территориях на юге и востоке провести повторный референдум под наблюдением ООН.

Президент Владимир Зеленский в ответ на инициативу Илона Маска решил создать собственный опрос в Twitter.

Глава государства спросил: "Какой Илон Маск пользователям больше нравится: что поддерживает Украину или Россию?".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко ответил Илону Маску на его "формулу мира".

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