Спикер парламента оценил возможность отставки Шмыгаля

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков оценил возможность отставки премьер-министра Дениса Шмыгаль . По его словам, в ближайшее время этого не будет.

"Критической массы, которая бы сегодня в парламенте могла инициировать этот процесс, я пока не вижу", - сказал он.

Разумков также добавил, что если говорить о полной перезагрузке Кабмина, нужно понимать, кто идет вместо.

"От премьер-министра, конечно, зависит много, точно так же, как от главы Верховной рады, но не все зависит от него. В зависимости от того, кто рядом, кто отвечает за то или иное направление, насколько он честен перед тобой, перед собой и перед законом - очень многое зависит", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, нужен ли Украине более сильный премьер.