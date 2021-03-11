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Спикер парламента оценил возможность отставки Шмыгаля

Автор: Сергей Щербина

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков оценил возможность отставки премьер-министра Дениса Шмыгаль. По его словам, в ближайшее время этого не будет.

Об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.

"Критической массы, которая бы сегодня в парламенте могла инициировать этот процесс, я пока не вижу", - сказал он.

Разумков также добавил, что если говорить о полной перезагрузке Кабмина, нужно понимать, кто идет вместо.

"От премьер-министра, конечно, зависит много, точно так же, как от главы Верховной рады, но не все зависит от него. В зависимости от того, кто рядом, кто отвечает за то или иное направление, насколько он честен перед тобой, перед собой и перед законом - очень многое зависит", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о том, нужен ли Украине более сильный премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал слухи о его отставке. По его словам, с ним никто на эту тему не говорил.

Также РБК-Украина писало, что, по мнению директора Социологической группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, перезагрузка правительства может помочь увеличить доверие избирателей к действующей власти.

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Новости Украины Дмитрий РазумковДенис Шмыгальотставка
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