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Эксперт рассказал о последствиях возможной перезагрузки Кабмина

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 08:40
Эксперт рассказал о последствиях возможной перезагрузки Кабмина Фото: Алексей Антипович (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Перезагрузка правительства может помочь увеличить доверие избирателей к действующей власти. Смена Кабинета министров более простой механизм, чем перезапуск Верховной рады.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По его словам, после смены правительства украинцы ждут быстрых решений. Так было и во времена предыдущего президента Петра Порошенко, когда премьер-министром был Арсений Яценюк и весь негатив был сконцентрирован на нем.

"И вот, снимают премьера, которому не доверяет население, происходит рост чаяний и надежд украинцев на лучшее, и доверие к вновь назначенному (Владимиру - ред.) Гройсману составляет около 22-24%. На сентябрь 2016 года происходит классическое снижение, потому что ничего не изменилось. А потом резко подняли пенсии и минимальные зарплаты, существеннее чем когда-либо, пусть и не все пенсионеры их получили", - рассказал Антипович.

Он отметил, что после этого произошел рост доверия как к правительству, так и к президенту. Но уже через два месяца люди привыкли и никто не благодарил правительство за повышение пенсий.

"Поэтому может ли помочь смена правительства? Конечно, почему бы и нет. Замена правительства, конечно, это более простой механизм снятия крышки и выпускания пара, чем перезагрузка Рады", - добавил социолог.

Антипович заявил, что смена правительства менее болезненный путь, чем смена парламента.

"Потому что фракция СН уменьшится в два раза точно, а может и более, чем в два раза. Возможно ли это? Думаю, возможно, и вопрос в Зеленском, который может принять такое решение, но нужно ли оно Зеленскому?.. Я думаю такой "крышкой" скорее станет правительство - только ленивый не говорил о смене Шмыгаля осенью, потом зимой, уже март, и опять говорят", - пояснил эксперт.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале февраля идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63% украинцев, отставку правительства - 62%.

При этом глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что не получал каких-либо предложений относительно отставки Кабмина.

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