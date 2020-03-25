Спикер парламента Израиля подал в отставку

Председатель парламента Израиля Юлий Эдельштейн, занимавший этот пост с 2013 года, 25 марта подал заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на на сайт кнессета.

Эдельштейн объявил о своей отставке на открытии заседания парламента и объяснил его несогласием с вердиктом Верховного суда Израиля. Суд признал незаконным распоряжение Эдельштейна закрыть парламент на время эпидемии коронавируса.

Ушедший в отставку спикер представляет партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд".

Напомним, министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил, что в связи с коронавирусом в ближайшее время на карантин в Израиле будут постепенно закрывать города.

В Израиле уже запретили гражданам выходить из дома из-за коронавируса. Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продлен. На прошлой неделе в стране зафиксировали первую смерть от коронавируса.