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Спікер Палати представників США відреагував на новий проєкт Сенату з допомогою Україні

Фото: спікер Палати представників США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Палата представників США очікує від Сенату окремого законопроєкту про міжнародну допомогу, який включає Україну, Ізраїль та Тайвань. Проєкт не буде включати змін щодо безпеки кордону США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Палати представників США Майка Джонсона, якого цитує Financial Times.

Джонсон, як зазначає видання, відмовився висловити своє бачення пропозиції Сенату ухвалювати допомогу окремо від змін до імміграційної політики.

"Ми побачимо, що зробить Сенат. Ми дозволяємо процесу розвиватися, і ми розглянемо його, щойно він буде надісланий (Сенатом, - ред.)", - сказав спікер.

Джонсон додав, що "чітко дав зрозуміти, що ви повинні вирішувати ці питання по суті, а Ізраїль відчайдушно потребує допомоги, і всі це знають".

Зазначається, що окреме голосування щодо військової допомоги Україні може наразити Джонсона на критику з боку радикальних республіканців, які виступають проти продовження фінансування допомоги Україні.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Сенат США повинен був ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню разом з захистом південного кордону США. За результатами голосування в Сенаті заблокували законопроєкт.

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Сенат вирішив повторно переглянути проєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, але вже без міграційної реформи та безпеки кордону.

Як зазначається, голосування відбудеться у четвер, 8 лютого.

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