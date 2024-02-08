Спікер Палати представників США відреагував на новий проєкт Сенату з допомогою Україні

Джонсон, як зазначає видання, відмовився висловити своє бачення пропозиції Сенату ухвалювати допомогу окремо від змін до імміграційної політики.

"Ми побачимо, що зробить Сенат. Ми дозволяємо процесу розвиватися, і ми розглянемо його, щойно він буде надісланий (Сенатом, - ред.)", - сказав спікер.

Джонсон додав, що "чітко дав зрозуміти, що ви повинні вирішувати ці питання по суті, а Ізраїль відчайдушно потребує допомоги, і всі це знають".

Зазначається, що окреме голосування щодо військової допомоги Україні може наразити Джонсона на критику з боку радикальних республіканців, які виступають проти продовження фінансування допомоги Україні.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Сенат США повинен був ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню разом з захистом південного кордону США. За результатами голосування в Сенаті заблокували законопроєкт.

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Сенат вирішив повторно переглянути проєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, але вже без міграційної реформи та безпеки кордону.

Як зазначається, голосування відбудеться у четвер, 8 лютого.