Спікер Палати представників США пояснив, чому не зустрінеться з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський не зустрінеться зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Спікер заявив, що через зайнятість не зміг запланувати зустріч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондентку "Голосу Америки" Катерину Лісунову у Facebook.
Спікер під час спілкування з журналістами заявив, що не зміг запланувати зустріч з Зеленським у четвер, 26 вересня, коли той приїде до Вашингтона, через свою зайнятість.
"Я навіть не думаю, що буду у місті завтра (26 вересня, - ред.)", - сказав Джонсон.
Він додав, що якби зустріч все ж відбулася, то обговорив би з Зеленським ситуацію, пов'язану з послом України Оксаною Маркаровою. Джонсон висловив занепокоєння, назвавши нещодавні події "жахливими". Спікер Палати представників зазначив, що вони напружують відносини між двома країнами у важкий для України час.
Як повідомляє "Голос Америки", президент України у Вашингтоні планує зустрітися з лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джеффрісом, а також із лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером. Також Зеленський зустрінеться з лідером меншості в Сенаті Мітчем МакКоннеллом і членом Палати представників Грегорі Міксом, старшим членом Комітету із закордонних справ.
Крім того, Зеленський зустрінеться з оборонним комітетом Палати представників США.
Варто додати, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон поскаржився Володимиру Зеленському на посла України в США Оксану Маркарову і вимагає її звільнення. Причиною цього була поїздка Зеленського на оборонний завод, яку організувала Маркарова. Джонсону не сподобалося, що Зеленського супроводжували представники Демократичної партії.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США. Він виступив в ООН та зустрівся з президентом США Джо Байденом. У них також запланована ще одну зустріч, де президенти обговорять план перемоги України.
Зеленський у США мав зустрітися з кандидатами у президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Останній поки не підтвердив остаточно, чи буде зустріч.
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