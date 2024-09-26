Спікер Палати представників США пояснив, чому не зустрінеться з Зеленським

Спікер під час спілкування з журналістами заявив, що не зміг запланувати зустріч з Зеленським у четвер, 26 вересня, коли той приїде до Вашингтона, через свою зайнятість.

"Я навіть не думаю, що буду у місті завтра (26 вересня, - ред.)", - сказав Джонсон.

Він додав, що якби зустріч все ж відбулася, то обговорив би з Зеленським ситуацію, пов'язану з послом України Оксаною Маркаровою. Джонсон висловив занепокоєння, назвавши нещодавні події "жахливими". Спікер Палати представників зазначив, що вони напружують відносини між двома країнами у важкий для України час.

Як повідомляє "Голос Америки", президент України у Вашингтоні планує зустрітися з лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джеффрісом, а також із лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером. Також Зеленський зустрінеться з лідером меншості в Сенаті Мітчем МакКоннеллом і членом Палати представників Грегорі Міксом, старшим членом Комітету із закордонних справ.

Крім того, Зеленський зустрінеться з оборонним комітетом Палати представників США.

Варто додати, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон поскаржився Володимиру Зеленському на посла України в США Оксану Маркарову і вимагає її звільнення. Причиною цього була поїздка Зеленського на оборонний завод, яку організувала Маркарова. Джонсону не сподобалося, що Зеленського супроводжували представники Демократичної партії.