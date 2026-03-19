ua en ru
Чт, 19 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Спікер Палати представників США озвучив, чого далі чекати від Вашингтона в Ірані

03:17 19.03.2026 Чт
2 хв
Майк Джонсон повторив заяви Трампа, що завершення конфлікту вже наближається до кінця
aimg Маловічко Юлія
Спікер Палати представників США озвучив, чого далі чекати від Вашингтона в Ірані Фото: Майк Джонсон (Getty Images)

Спікер Палати представників США Майк Джонсон у середу заявив, що місія Вашингтона в Ірані скоро завершиться, повторивши заяви президента Дональда Трампа щодо конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: "Приліт" був за 350 метрів від реактора: з'явилися деталі удару по АЕС "Бушер" в Ірані

На запитання CNN про ціну війни спікер відповів, що, на його думку, її ще не можна підрахувати, оскільки операція все ще триває.

Хоча зазначимо, що якщо говорити про фінансовий бік, за підрахунками аналітиків, один день операції США проти Ірану коштує Вашингтону 900 млн доларів.

"Головнокомандувач також це сказав. Що ж, уже кілька тижнів поспіль. Я думаю, що місія майже виконана, і я вірю, що вона дуже скоро завершиться", - сказав Джонсон.

Пізніше він визнав журналістам, що закриття Ормузької протоки, критично важливого водного шляху для проходження значної частини світових поставок нафти, ускладнило терміни.

Як відомо, операція США та Ізраїлю проти Ірану триває вже три тижні. На даний момент на Близькому Сході - ескалація. Трамп хотів скликати союзників для розблокування важливої Ормузької протоки, яку перекрив Тегеран, але країни НАТО відмовили президенту США допомагати йому в цьому.

Зазначимо, що всупереч тому, що на Близькому Сході фіксується ескалація конфлікту, Трамп неодноразово заявляв мало не про перемогу над Іраном. Приміром, нещодавно він сказав, що війна в Ірані закінчиться тоді, коли він захоче.

Однак сьогодні Трамп заявив, що вже не хоче завдавати ударів по енергооб'єктах Ірану після того, як Ізраїль у середу атакував важливе іранське газове родовище.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Кешбек на пальне в Україні запрацює вже з 20 березня: які АЗС у списку
Кешбек на пальне в Україні запрацює вже з 20 березня: які АЗС у списку
Аналітика
