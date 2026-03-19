Спікер Палати представників США озвучив, чого далі чекати від Вашингтона в Ірані

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

На запитання CNN про ціну війни спікер відповів, що, на його думку, її ще не можна підрахувати, оскільки операція все ще триває.

Хоча зазначимо, що якщо говорити про фінансовий бік, за підрахунками аналітиків, один день операції США проти Ірану коштує Вашингтону 900 млн доларів.

"Головнокомандувач також це сказав. Що ж, уже кілька тижнів поспіль. Я думаю, що місія майже виконана, і я вірю, що вона дуже скоро завершиться", - сказав Джонсон.

Пізніше він визнав журналістам, що закриття Ормузької протоки, критично важливого водного шляху для проходження значної частини світових поставок нафти, ускладнило терміни.

Як відомо, операція США та Ізраїлю проти Ірану триває вже три тижні. На даний момент на Близькому Сході - ескалація. Трамп хотів скликати союзників для розблокування важливої Ормузької протоки, яку перекрив Тегеран, але країни НАТО відмовили президенту США допомагати йому в цьому.