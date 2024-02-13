Спікер Палати представників розкритикував сенатський законопроект допомоги Україні та Ізраїлю

"Республіканці Палати представників із самого початку дискусії ясно дали зрозуміти, що будь-який так званий додатковий закон про національну безпеку має визнавати, що національна безпека починається на нашому власному кордоні", - написав він.

За його словами, Сенат вчинив правильно минулого тижня, відхиливши закон про Україну, Тайван, Газу та Ізраїль та імміграцію через недостатність положень про кордон. Джонсон вважає, що Сенату потрібно було внести поправки до поточного законопроекту, включивши до нього реальні положення щодо безпеки кордонів.

"Натомість у законопроекті Сенату про іноземну допомогу нічого не йдеться про найнагальнішу проблему, яка постає перед нашою країною", - написав спікер.

Джонсон заявив, що тепер над питанням про кордон працюватиме Палата представників.

Законопроект Сенату

Сенат США, де більшість за демократами, має проголосувати 13 лютого за остаточне ухвалення пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,34 млрд доларів.

Рішення Сенату є безперечним. Лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл зміг заручитися підтримкою щонайменше 17 членів своєї партії, що більш ніж достатньо, щоб перевищити поріг у 60 голосів для прийняття в палаті зі 100 місць.

Однак, перш ніж президент-демократ Джо Байден зможе підписати закон, його повинні схвалити обидві палати Конгресу США. І законопроект стикається з великими перешкодами у Палаті представників, де більшість за республіканцями.

Сенатор Джон Тьюн, другий республіканець у Палаті представників, заявив, що неясно, що тепер робитиме спікер Джонсон.

Допомога Україні

Законопроект включає 61 млрд доларів для України, 14 млрд доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС та 4,83 млрд доларів на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, та стримування агресії з боку Китаю. Він також надасть гуманітарну допомогу на суму 9,15 млрд. доларів цивільному населенню в Газі, на Західному Березі, Україні.

Республіканці протягом кількох місяців вимагали, щоб законопроект про іноземну допомогу включав прикордонні обмеження.

Але двопартійна угода про кордон, переговори за якою велися протягом кількох місяців, викликала невдоволення більшості республіканців у Сенаті після того, як Дональд Трамп відхилив цю угоду.

Минулого тижня лідер демократів у Сенаті Чак Шумер виключив із законопроекту формулювання про прикордонну безпеку.

Трамп, який сподівається використати проблему кордону, щоб обійти Байдена на листопадових виборах, розкритикував законопроект про іноземну допомогу, заявивши, що допомога союзникам США натомість має набувати форми кредитів.

Тим часом Байден уже кілька місяців закликає Конгрес поквапитися із наданням нової допомоги Україні.

Але допомога Україні стикається з сильнішими перешкодами у Палаті представників, де інтереси Трампа мають більший вплив на республіканців, які контролюють палату з незначною більшістю.