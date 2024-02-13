Спикер Палаты представителей раскритиковал сенатский законопроект помощи Украине и Израилю

"Республиканцы Палаты представителей с самого начала дискуссии ясно дали понять, что любой так называемый дополнительный закон о национальной безопасности должен признавать, что национальная безопасность начинается на нашей собственной границе", - написал он.

По его словам, Сенат поступил правильно на прошлой неделе, отклонив закон об Украине, Тайване, Газе и Израиле и иммиграции из-за недостаточности положений о границе. Джонсон считает, что Сенату нужно было внести поправки в текущий законопроект, включив в него реальные положения о безопасности границ.

"Вместо этого в законопроекте Сената об иностранной помощи ничего не говорится о самой насущной проблеме, стоящей перед нашей страной", - написал спикер.

Джонсон заявил, что теперь над вопросом о границе будет работать Палата представителей.

Законопроект Сената

Сенат США, где большинство за демократами, должен проголосовать 13 февраля за окончательное принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,34 млрд долларов.

Решение Сената представляется несомненным. Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл смог заручиться поддержкой как минимум 17 членов своей партии, что более чем достаточно, чтобы превысить порог в 60 голосов для принятия в палате из 100 мест.

Однако прежде чем президент-демократ Джо Байден сможет подписать закон, его должны одобрить обе палаты Конгресса США. И законопроект сталкивается с большими препятствиями в Палате представителей, где большинство за республиканцами.

Сенатор Джон Тьюн, второй республиканец в Палате представителей, заявил, что неясно, что теперь будет делать спикер Джонсон.

Помощь Украине

Законопроект включает 61 млрд долларов для Украины, 14 млрд долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и 4,83 млрд долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая. Он также предоставит гуманитарную помощь на сумму 9,15 млрд долларов гражданскому населению в Газе, на Западном Берегу, Украине.

Республиканцы в течение нескольких месяцев требовали, чтобы законопроект об иностранной помощи включал пограничные ограничения.

Но двухпартийное соглашение о границе, переговоры по которому велись в течение нескольких месяцев, вызвало недовольство большинства республиканцев в Сенате после того, как Дональд Трамп отклонил это соглашение.

На прошлой неделе лидер демократов в Сенате Чак Шумер исключил из законопроекта формулировку о пограничной безопасности.

Трамп, который надеется использовать проблему границы, чтобы обойти Байдена на ноябрьских выборах, подверг критике законопроект об иностранной помощи, заявив , что помощь союзникам США вместо этого должна принимать форму кредитов.

Тем временем Байден уже несколько месяцев призывает Конгресс поторопиться с оказанием новой помощи Украине.

Но помощь Украине сталкивается с более сильными препятствиями в Палате представителей, где интересы Трампа имеют большее влияние на республиканцев, которые контролируют палату с незначительным большинством.