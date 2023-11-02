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Спікер Палати представників підтримує надання допомоги Україні, - Politico

Четвер 02 листопада 2023 06:24
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Спікер Палати представників підтримує надання допомоги Україні, - Politico Фото: спікер Палати представників Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Спікер Палати представників Майк Джонсон у розмові з республіканцями в Сенаті заявив, що він підтримує виділення допомоги Україні, але провів чітку лінію проти поєднання її із грошима для Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Повідомляється, що новий спікер дав зрозуміти, що він підтримує виділення грошей на оборону України, навіть якщо вони відрізнятимуться за розміром чи обсягом від того, чого хоче президент США Джо Байден.

Джонсон також сказав сенаторам, що посилення охорони кордону США та фінансування України "нерозривно переплетені".

Сенатор Роджер Маршалл зазначив, що якби Джонсон спробував поєднати два пакети допомоги в один і разом допомогу в голосуванні, "його фракція збунтується".

Сенатор-республіканець Джош Хоулі, говорячи про позицію Джонсона стосовно України та Ізраїлю, сказав: "Він повторював знову і знову, що для нього це просто цифри, які не можна приймати разом".

Що передувало

Нагадаємо, раніше новий речник Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Ще до цього президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 млрд. доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Він включає 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.

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