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Спикер Палаты представителей поддерживает выделение помощи Украине, - Politico

Четверг 02 ноября 2023 06:24
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Спикер Палаты представителей поддерживает выделение помощи Украине, - Politico Фото: спикер Палаты представителей Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в беседе с республиканцами в Сенате заявил, что он поддерживает выделение помощи Украине, но провел четкую линию против сочетания ее с деньгами для Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Сообщается, что новый спикер дал понять, что он поддерживает выделение денег на оборону Украины, даже если они будут отличаться по размеру или объему от того, чего хочет президент США Джо Байден.

Джонсон также сказал сенаторам, что усиление охраны границы США и финансирование Украины "неразрывно переплетены".

Сенатор Роджер Маршалл отметил, что если бы Джонсон попытался соединить два пакета помощи в один и вместе пособия в голосовании, "его фракция взбунтуется".

Сенатор-республиканец Джош Хоули, говоря о позиции Джонсона по отношению к Украине и Израилю, сказал: "Он повторял снова и снова, что для него это просто цифры, которые нельзя принимать вместе".

Что предшествовало

Напомним, ранее новый спикер Палаты Представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы отдельно.

Еще до этого президент США Джо Байден запросил у Конгресса США 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Он включает 61 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля.

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