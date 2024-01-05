Спікер Палати представників готовий обговорити з Байденом надання допомоги Україні, - ЗМІ

Видання зазначає, що переговори про двопартійний компроміс затягуються в Сенаті.

Двопартійна група сенаторів протягом кількох тижнів працювала над можливими змінами в імміграційній політиці США, які республіканці зажадали як умову для схвалення запиту Байдена на екстрену допомогу Україні в розмірі 61 мільярда доларів.

Головний парламентер у Сенаті від Демократичної партії Кріс Мерфі раніше заявляв, що ця група ще не досягла угоди.

Чого хочуть республіканці

Джонсон наполягає на тому, щоб Байден ухвалив цілу низку консервативних імміграційних змін, включно з новими обмеженнями на здатність президента звільняти мігрантів від депортації та змінами критеріїв, згідно з якими може бути надано притулок.

Переговори в Сенаті були зосереджені на більш обмежених поступках, ніж домагаються республіканці в Палаті представників, і тому будь-яка угода Сенату може не пройти через Палату представників.

Директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг поставилася до ідеї прямих переговорів із Джонсоном прохолодно.

Джонсон готовий до переговорів із Білим домом

Янг сказала, що лідеру республіканців у Палаті представників необхідно активніше брати участь у переговорах у Сенаті.

"Нам потрібно дійти згоди, а не починати з нуля і вести нові переговори", - сказала вона.

Bloomberg пише, що наразі Джонсон все ще сподівається, що Сенат знайде прийнятне рішення. Також Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із Білим домом.

Демократи і республіканці розходяться в думках

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер цього тижня заявив, що його переговори з Джонсоном про те, як уникнути призупинення роботи уряду 20 січня, ідуть добре, але зазначив, що переговори щодо кордону зайшли в глухий кут.

"Під час переговорів про закриття уряду обидві сторони розходяться в думках щодо загального рівня федеральних витрат у поточному фінансовому році. Угода про загальні витрати необхідна для написання та ухвалення закону про фінансування", - пише видання.

Демократи спробували використати бюджетні зміни на суму 70 мільярдів доларів для збільшення внутрішніх витрат.

Джонсон, який бере участь у переговорах, прагне зробити глибші скорочення невитрачених коштів на Covid-19 і прискорити скорочення фінансування Податкової служби, яке Конгрес раніше схвалив у підписаному Байденом законі про зниження інфляції.

Ситуація за допомогою США для України

Вчора, 4 січня, у Білому домі заявили, що Штати більше не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. За словами координатора Ради нацбезпеки Джона Кірбі, президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який "у нас є повноваження щодо коштів".

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Конгрес не зміг схвалити запит президента США Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки, які передбачали понад 60 млрд доларів України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.