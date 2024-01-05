Спикер Палаты представителей готов обсудить с Байденом оказание помощи Украине, - СМИ

Издание отмечает, что переговоры о двухпартийном компромиссе затягиваются в Сенате.

Двухпартийная группа сенаторов в течение нескольких недель работала над возможными изменениями в иммиграционной политике США, которые республиканцы потребовали как условие для одобрения запроса Байдена на экстренную помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов.

Главный переговорщик в Сенате от Демократической партии Крис Мерфи ранее заявлял, что эта группа еще не достигла соглашения.

Чего хотят республиканцы

Джонсон настаивает на том, чтобы Байден принял целый ряд консервативных иммиграционных изменений, включая новые ограничения на способность президента освобождать мигрантов от депортации и изменения критериев, согласно которым может быть предоставлено убежище.

Переговоры в Сенате были сосредоточены на более ограниченных уступках, чем добиваются республиканцы в Палате представителей, и поэтому любое соглашение Сената может не пройти через Палату представителей.

Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг отнеслась к идее прямых переговоров с Джонсоном прохладно.

Джонсон готов к переговорам с Белым домом

Янг сказала, что лидеру республиканцев в Палате представителей необходимо активнее участвовать в переговорах в Сенате.

"Нам нужно прийти к согласию, а не начинать с нуля и вести новые переговоры", - сказала она.

Bloomberg пишет, что сейчас Джонсон все еще надеется, что Сенат найдет приемлемое решение. Также Джонсон рассматривает возможность проведения прямых переговоров с Белым домом.

Демократы и республиканцы расходятся во мнениях

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер на этой неделе заявил, что его переговоры с Джонсоном о том, как избежать приостановки работы правительства 20 января, идут хорошо, но отметил, что переговоры по границе зашли в тупик.

"Во время переговоров о закрытии правительства обе стороны расходятся во мнениях относительно общего уровня федеральных расходов в текущем финансовом году. Соглашение об общих расходах необходимо для написания и принятия закона о финансировании", - пишет издание.

Демократы попытались использовать бюджетные изменения на сумму 70 миллиардов долларов для увеличения внутренних расходов.

Джонсон, участвующий в переговорах, стремится сделать более глубокие сокращения неизрасходованных средств на Covid-19 и ускорить сокращение финансирования Налоговой службы, которое Конгресс ранее одобрил в подписанном Байденом законе о снижении инфляции.

Ситуация с помощью США для Украины

Вчера, 4 января, в Белом доме заявили, что у Штатов больше нет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи. По словам координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби, президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который "у нас есть полномочия по средствам".

Напомним, в конце 2023 года Конгресс не смог одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности, которые предусматривали более 60 млрд долларов Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, которые отказывались поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.