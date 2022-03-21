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Спикер Одесской ОВА обратился к жителям и высказался об утренней стрельбе

Фото: баррикады и "ежи" в Одессе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук призвал граждан не распространять информацию с указанием геолокации о вражеских обстрелах, и напомнил основное правило - в случае сигнала тревоги нужно идти в укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Братчука.

"В очередной раз напоминаю, что не надо снимать, сразу показывать, сообщать о том, что работает ПВО, что-то куда-то, не дай Бог, прилетело, упало, и все это размещать в социальных сетях. Ну подождите официальную информацию", - призывает спикер Одесской ОВА.

Он также отметил, что война продолжается, и важно сохранять бдительность, а при объявлении о воздушной опасности и при сигналах тревоги следует отправляться в укрытия.

"Воздушная тревога - да. Что-то новое - нет. Вражеские корабли снова стали на рейде, что-то новое - нет. Чему вы удивляетесь? Война, к сожалению, продолжается, и это правда. Я не хочу вас успокаивать. Я хочу, чтобы вы научились отделать панику от восприятия ситуации такой, какая она есть", - говорится в обращении.

Братчук обратил внимание, что группы кораблей противника могут подходить к берегу, пытаться обстреливать.

"Враг давит ракетными ударами, давит психологически, потому что у него ничего не выходит с Украиной. Он сдыхает, но имеет много железа, вот и стреляет. Что-то новое в этом есть?" - задает он риторический вопрос.

Напомним, вчера, 20 марта, утром в Одессе были слышны звуки стрельбы и разрывов - причиной этому была работа украинских ПВО.

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