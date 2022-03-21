Спікер Одеської ОВА звернувся до жителів і висловився про ранкову стрільбу
Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук закликав громадян не поширювати інформацію із зазначенням геолокації про ворожі обстріли, і нагадав основне правило - у разі сигналу тривоги потрібно йти до укриттів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Братчука.
"Вчергове нагадую, що не треба знімати, відразу показувати, повідомляти про те, що працює ППО, щось кудись, не дай Боже, прилетіло, впало, і все це розміщувати в соціальних мережах. Ну почекайте офіційну інформацію", - закликає спікер Одеської ОВА.
Він також зазначив, що війна триває, і важливо зберігати пильність, а при оголошенні про повітряну небезпеку і при сигналах тривоги слід вирушати до укриття.
"Повітряна тривога - так. Щось нове - ні. Ворожі кораблі знову стали на рейді, щось нове - ні. Чому ви дивуєтеся? Війна, на жаль, триває, і це правда. Я не хочу вас заспокоювати. Я хочу, щоб ви навчилися відділяти паніку від сприйняття ситуації такою, яка вона є", - йдеться у зверненні.
Братчук звернув увагу, що групи кораблів противника можуть підходити до берега, намагатися обстрілювати.
"Ворог тисне ракетними ударами, тисне психологічно, тому що у нього нічого не виходить з Україною. Він здихає, але має багато заліза, ось і стріляє. Щось нове в цьому є?" - задає він риторичне питання.
Нагадаємо, вчора, 20 березня, вранці в Одесі були чутні звуки стрілянини і розривів - причиною цьому була робота українських ППО.
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