Спікер Одеської ОВА звернувся до жителів і висловився про ранкову стрільбу

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук закликав громадян не поширювати інформацію із зазначенням геолокації про ворожі обстріли, і нагадав основне правило - у разі сигналу тривоги потрібно йти до укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Братчука.

"Вчергове нагадую, що не треба знімати, відразу показувати, повідомляти про те, що працює ППО, щось кудись, не дай Боже, прилетіло, впало, і все це розміщувати в соціальних мережах. Ну почекайте офіційну інформацію", - закликає спікер Одеської ОВА.

Він також зазначив, що війна триває, і важливо зберігати пильність, а при оголошенні про повітряну небезпеку і при сигналах тривоги слід вирушати до укриття.

"Повітряна тривога - так. Щось нове - ні. Ворожі кораблі знову стали на рейді, щось нове - ні. Чому ви дивуєтеся? Війна, на жаль, триває, і це правда. Я не хочу вас заспокоювати. Я хочу, щоб ви навчилися відділяти паніку від сприйняття ситуації такою, яка вона є", - йдеться у зверненні.

Братчук звернув увагу, що групи кораблів противника можуть підходити до берега, намагатися обстрілювати.

"Ворог тисне ракетними ударами, тисне психологічно, тому що у нього нічого не виходить з Україною. Він здихає, але має багато заліза, ось і стріляє. Щось нове в цьому є?" - задає він риторичне питання.