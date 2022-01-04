Спикер МВД Украины ушел в отставку

"В первый рабочий день нового, 2022 года сообщаю, что закончил государственную службу в должности директора департамента коммуникаций МВД Украины", - написал он.

Он поблагодарил за 6,5 года сотрудничества, в том числе и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.

При этом он не сообщил, чем будет заниматься дальше.

Отметим, что Шевченко был назначен на должность директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел летом 2015 года.