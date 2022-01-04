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Спікер МВС України пішов у відставку

Автор: Валерія Поліщук

Артем Шевченко повідомив, що завершив роботу на посаді директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України. Він пропрацював на цій посаді більше 6 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шевченка в Facebook.

"У перший робочий день нового, 2022 року повідомляю, що закінчив державну службу на посаді директора департаменту комунікацій МВС України", - написав він.

Він подякував за 6,5 років співпраці, в тому числі і колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

При цьому він не повідомив, чим займатиметься далі.

Зазначимо, що Шевченка було призначено на посаду директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ влітку 2015 року.

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Артем ШевченкоМіністерство внутрішніх справ України