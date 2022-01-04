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Спикер МВД Украины ушел в отставку

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Вторник 04 января 2022 18:06
Спикер МВД Украины ушел в отставку Фото: спикер МВД Украины Андрей Шевченко (facebook.com/artem.shevchenko.9)
Автор: Валерия Полищук

Артем Шевченко сообщил, что завершил работу на должности директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины. Он проработал на этой должности более 6 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шевченко в Facebook.

"В первый рабочий день нового, 2022 года сообщаю, что закончил государственную службу в должности директора департамента коммуникаций МВД Украины", - написал он.

Он поблагодарил за 6,5 года сотрудничества, в том числе и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.

При этом он не сообщил, чем будет заниматься дальше.

Отметим, что Шевченко был назначен на должность директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел летом 2015 года.

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Артем Шевченко Министерство внутренних дел Украины
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