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Спікер МВС України пішов у відставку

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Вівторок 04 січня 2022 18:06
Спікер МВС України пішов у відставку Фото: речник МВС України Андрій Шевченко (facebook.com/artem.shevchenko.9)
Автор: Валерія Поліщук

Артем Шевченко повідомив, що завершив роботу на посаді директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України. Він пропрацював на цій посаді більше 6 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шевченка в Facebook.

"У перший робочий день нового, 2022 року повідомляю, що закінчив державну службу на посаді директора департаменту комунікацій МВС України", - написав він.

Він подякував за 6,5 років співпраці, в тому числі і колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

При цьому він не повідомив, чим займатиметься далі.

Зазначимо, що Шевченка було призначено на посаду директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ влітку 2015 року.

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Артем Шевченко Міністерство внутрішніх справ України
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