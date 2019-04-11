Спикер ГПУ: Кулик выведен из группы прокуроров, расследующих "Курченкогейт"

Фото: Андрей Лысенко (youtube.com24 Канал)

Генинспекция ГПУ проводит проверку законности действий прокурора Кулика

Генеральная инспекция ГПУ проводит проверку законности действий прокурора Кулика, в связи с чем он выведен из группы прокуроров в производстве, которое получило название "Курченкогейт", поэтому не уполномочен делать заявления по этому делу. Об этом заявил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, комментируя проанонсированную пресс-конференцией прокурора Константина Кулика, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"В случае разглашения тайны следствия по указанному делу прокурором Куликом, Генеральной инспекцией будет также учтен этот факт и будут сделаны соответствующие выводы", - отметил он.

Лысенко подчеркнул, что проверкой уже установлено, что изменения в ЕРДР вносились прокурором Куликом около 5 утра 28 марта текущего года.

"Внесение изменений и так называемых подозрений, заготовленных неизвестными лицами, свидетельствует об имеющемся факте нарушения, а именно статей 276-278 УПК Украины, в частности о наличии достаточных доказательств для подозрения лиц в совершении уголовных преступлений, а также о порядке составления и вручения письменных сообщений. Более того, документы (доказательства), на которых должны основываться сообщения о подозрениях, экземпляры и копии этих сообщений вообще отсутствуют в материалах уголовного и надзорного производств. В связи с чем сделаны соответствующие отметки в Едином реестре досудебных расследований", - подчеркнул он.

Представитель Генпрокуратуры напомнил, что 4 апреля генпрокурор Юрий Луценко провел оперативное совещание с участием своих заместителей Стрижевской и Енина, а также 20 прокуроров и следователей.

Во время совещания прокурорам группы прокуроров и следователям было предложено составить и подписать аналогичные подозрения, при условии наличия у них доказательств, свидетельствующих о причастности ряда лиц, которых называл Кулик, к совершению преступлений. Однако прокуроры и следователи сообщили о невозможности таких сообщений в связи с отсутствием в настоящее время, в имеющихся у них материалах уголовного производства, соответствующих доказательств.

"В случае получения доказательств совершения уголовных преступлений лицам, независимо от их фамилий, будет в законном порядке объявлено о подозрениях по делу "Курченкогейт", - сообщил Лысенко.