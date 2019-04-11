Речник ГПУ: Кулик виведений з групи прокурорів, які розслідують "Курченкогейт"

Фото: Андрій Лисенко (youtube.com24 Канал)

Держінспекція ГПУ проводить перевірку законності дій прокурора Кулика

Генеральна інспекція ГПУ проводить перевірку законності дій прокурора Кулика, у зв'язку з чим він виведений з групи прокурорів у провадженні, яке отримало назву "Курченкогейт", тому не уповноважений робити заяви по цій справі. Про це заявив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, коментуючи проанонсовану прес-конференцією прокурора Костянтина Кулика, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"У разі розголошення таємниці слідства по вказаній справі прокурором Куликом, Генеральною інспекцією буде врахований цей факт і будуть зроблені відповідні висновки", - зазначив він.

Лисенко підкреслив, що перевіркою встановлено, що зміни до ЄРДР вносилися прокурором Куликом близько 5 ранку 28 березня поточного року.

"Внесення змін та так званих підозр, заготовлених невідомими особами, свідчить про наявний факт порушення, а саме статей 276-278 КПК України, зокрема про наявність достатніх доказів для підозри осіб у вчиненні кримінальних злочинів, а також про порядок складання та вручення письмових повідомлень. Більше того, документи (докази), на яких повинні ґрунтуватися повідомлення про підозри, примірники і копії цих повідомлень взагалі відсутні в матеріалах кримінального та наглядового проваджень. У зв'язку з чим зроблені відповідні відмітки в Єдиному реєстрі досудових розслідувань", - підкреслив він.

Представник Генпрокуратури нагадав, що 4 квітня генпрокурор Юрій Луценко провів оперативну нараду за участю своїх заступників Стрижевської і Єніна, а також 20 прокурорів і слідчих.

Під час наради прокурорів групи прокурорів і слідчих було запропоновано скласти і підписати аналогічні підозри, за умови наявності у них доказів, що свідчать про причетність низки осіб, яких називав Кулик, до скоєння злочинів. Однак прокурори та слідчі повідомили про неможливість таких повідомлень у зв'язку з відсутністю в даний час, у наявних матеріалах кримінального провадження, відповідних доказів.

"У разі отримання доказів вчинення кримінальних злочинів особам, незалежно від їх прізвищ, буде в законному порядку оголошено про підозри у справі "Курченкогейт", - повідомив Лисенко.