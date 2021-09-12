Спикер Госдумы РФ удивлен заявлением Зеленского о возможности полномасштабной войны

"Удивительно, что об этом говорит президент государства, стремящегося к членству в Евросоюзе", - написал он.

Володин считает, что "плохо, когда президент страны, у которой граница с Россией является самой протяженной, где большинство людей знает русский язык и говорит на нем, заявляет о пропасти между народами. Это говорит о том, что он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем".

По его словам, между гражданами РФ и Украины не должно быть пропасти. "Так сложилась жизнь, что живем сегодня в разных государствах. Но мы один народ, оказавшийся разделенным волею таких политиков, как Зеленский", - утверждает он.