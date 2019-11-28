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МИД направил ноту ООН из-за визита "представителей" Крыма на Форум по меньшинствам

Новости » Политика     28.11.2019 - 16:41
МИД направил ноту ООН из-за визита "представителей" Крыма на Форум по меньшинствам
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Так называемые "представители" Крыма прибыли на Форум по вопросам меньшинств при ООН

Украина выразила ноту ООН в связи с участием так называемых "представителей" оккупированного Крыма на Форуме по вопросам меньшинств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Постоянного представительства Украины в Женеве.

Как сообщается, постоянное представительство направило официальную вербальную ноту в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, а также в Управление по правовым вопросам штаб-квартиры ООН.

"Украина, впрочем, предприняла ряд превентивных шагов для предупреждения секретариата и руководства форума о нелегитимности возможного участия в нем представителей оккупационной власти Крыма и их приспешников. В частности, постпредство Украины в Женеве заблаговременно направило официальную вербальную ноту по этому поводу Управлению верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве и Управлению по правовым вопросам штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а также продолжает проводить соответствующую разъяснительную работу с привлечением международных партнеров", - говорится в заявлении.

МИД направил ноту ООН из-за визита &quot;представителей&quot; Крыма на Форум по меньшинствам

Ранее бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook заявил, что на Форум по вопросам меньшинств при ООН в составе российской делегации прибыли так называемые "представители" оккупированного Крыма.

Напомним, в начале октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые официально принял российскую делегацию с так называемыми "представителями" оккупированного Крыма. В состав российской делегации, которую принимал Эрдоган в Стамбуле, вошли так называемые "депутаты от Крыма" Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

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