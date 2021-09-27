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Спикер Госдепартамента США заболел коронавирусом

Автор: Валерия Полищук

Спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс заболел коронавирусом. Теперь он будет находиться на карантине в течение 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Неда Прайса в Twitter.

"Впервые почувствовав симптомы сегодня утром, вскоре после этого я сдал анализ на COVID-19 и теперь буду находиться в карантине в течение следующих 10 дней. Я чувствую себя неважно, но благодарен за защиту от тяжелых заболеваний, которую обеспечивают безопасные и эффективные вакцины", - написал он.

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