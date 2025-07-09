Спікер Джонсон про жорсткі санкції США проти Росії: ми повинні послати Путіну сигнал

Законопроект про санкції

Сенатор Ліндсі Грем представив у квітні білль S.1241, відомий як Sanctioning Russia Act of 2025, який передбачає введення 500% тарифів на імпорт російської нафти, газу, урану та інших сировинних ресурсів. Законопроект також включає "вторинні санкції": аналогічні тарифи застосовуватимуться до країн, які продовжують торгувати з Росією.

Крім того, у документі прописано додаткові заходи - обмеження для російських чиновників, фінансових інститутів, а також заборону США на імпорт російських енергоносіїв.

Ініціатива має широку підтримку в Сенаті - понад 80 співавторів з обох партій.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що він обговорював можливі нові санкції проти Росії з диктатором Володимиром Путіним.

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