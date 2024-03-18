Спікер Джонсон шукає варіанти, як забезпечити підтримку нової допомоги Україні, - сенатор

"Я розмовляв зі спікером (Джонсоном, - ред.) до того, як приїхав сюди. Він намагається знайти спосіб просунути допомогу Україні. Я думаю, що ідея кредиту буде досить популярною. Не лише серед республіканців, а й серед демократів", - сказав Грем.

Також він багаторазово наголосив, що ідея допомоги у формі безвідсоткового кредиту користується підтримкою експрезидента Дональда Трампа.

"70% сенаторів-республіканців розуміють необхідність допомагати Україні", - додав сенатор.

Сенатор висловив сподівання, що відповідний проект зможе пройти Палату представників "найближчими днями, не тижнями".

"Я сподіваюся, що ми знайдемо шлях вперед щодо пакета додаткової допомоги (Україна, - ред.) цього тижня, як тільки приймемо наш власний бюджет", - зазначив Грем.

Під час брифінгу сенатор постійно наголошував, що він підтримує надання допомоги Україні, але при цьому наголосив і на необхідності врахувати інтереси американських виборців, а саме у питанні зміцнення кордону з Мексикою та міграційної кризи.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, у США вже кілька місяців не можуть надати фінансування нової допомоги Україні. Відповідний законопроект "застряг" у Конгресі.

Нещодавно Сенат США підтримав виділення на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню 95 млрд доларів. З них понад 60 млрд доларів передбачено для України.

Для того, щоб такий законопроект набув чинності, необхідно, щоб його підтримали у Палаті представників США.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити його на голосування. Він хоче, щоб допомогу Україні розглядали у прив'язці до грошей на захист кордонів від мігрантів.

При цьому республіканці Палати почали розробляти власний законопроект щодо допомоги Україні. Він передбачає виділення частини невоєнної допомоги у формі кредиту.