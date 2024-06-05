Спікер Джонсон розкритикував Байдена за часткове обмеження ударів ЗСУ по РФ

Журналістка у розмові зі спікером уточнила, що кілька днів тому в адміністрації Білого дому заявили, що частково зняли обмеження на удари українськими військами американською зброєю по військових цілях на території Росії, але при цьому частина обмежень все ж таки залишилася.

Спікер Джонсон на це відповів, що не вважає, що Вашингтон повинен контролювати військові дії в Україні на мікрорівні.

"Я думаю, нам потрібно дати їм зброю, необхідну для самозахисту та відтіснення росіян. Тому я проти президента в цьому питанні. Я продовжую говорити це і говоритиму знову", - сказав він.

Також він додав, що проведе переговори з цього приводу із Білим домом.