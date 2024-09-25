UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спікер Джонсон може скасувати зустріч з Зеленським в Конгресі

Фото: Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Зустріч спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона з президентом України Володимиром Зеленським може не відбутися 26 вересня, коли той приїде до Вашингтона для зустрічей з президентом Джо Байденом та з членами Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

На запитання про те, чи планує він зустрітися Зеленським у Конгресі і які є його очікування від цієї зустрічі, Джонсон сказав, що "не впевнений", чи він залишиться у Вашингтоні, бо плани Конгресу змінилися.

"Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються додому через це. Тож, поки я не впевнений", - сказав Джонсон.

Раніше лідер більшості в Сенаті Конгресі Чак Шумер заявив про те, що в розкладі Конгресу настали зміни - останні голосування на цьому тижні і в цьому місяці в Конгресі намічені на середу, а після цього конгресмени та сенатори роз'їдуться по своїх округах через негоду.

Президент України Володимир Зеленський 26 вересня під час візиту до Капітолія США, мав зустрітися з законодавцями від Демократичної та Республіканської партій.

На 26 вересня у Білому домі також запланована зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом.

 

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не зустрінеться цього тижня в США з президентом Володимиром Зеленським.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати Америки