Spiegel попередив про загрозу нової повітряної атаки РФ на Україну

На російському аеродромі "Енгельс-2" під Саратовом проводяться активні заходи. Ймовірно, ворожа авіація готується до нового масованого удару по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

На супутникових знімках, опублікованих 28 листопада компанією Maxar Technologies та Planet Labs, видно майже два десятки бомбардувальників дальньої дії Ту-95 та Ту-160.

Також можна побачити паливозаправники, ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали.

На аеродромі можна побачити активні заходи окупантів / Фото: Maxar Technologies

Крім того, на злітній смузі припарковано багато великих вантажних літаків. Також можна побачити візки, які використовують для перевезення крилатих ракет X-55 або X-101.

На базі знаходяться важкий транспортний літак Ан-124 та транспортні літаки Іл-76 / Фото: Maxar Technologies

На думку військового аналітика Арда Мевлютогла, велика кількість бомбардувальників на злітно-посадковій смузі вказує "на посилення бойових дій, якщо не на неминучу великомасштабну атаку".

"Енгельс-2" - одна з найважливіших баз ВПС Росії. Тут дислокуються два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування.

Судячи з супутникових знімків, 8 та 9 жовтня авіабаза була відносно безлюдною. Проте вже 10 числа можна було помітити численні додаткові бомбардувальники дальньої дії.

З 10 жовтня кількість літаків на аеродромі значно збільшилась / Фото: Maxar Technologies

Нагадаємо, 30 листопада в ГУР заявили, що поява додаткових стратегічних літаків та ракет на аеродромі пов'язана із заходами російського командування з розосередження авіації.

Раніше влада попереджала про важкий тиждень, адже росіяни можуть готуватися до чергового масованого удару по Україні, щоб ще більше нашкодити енергосистемі.

Додамо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають,

російські сили, ймовірно, готуються здійснити нову хвилю ракетних ударів по Україні, але "такі приготування, імовірно, спрямовані на те, щоб підтримати недавній темп ударів, а не наростити його через обмеження російського ракетного арсеналу, що продовжуються".

В Повітряних силах заспокоюють, сили ППО готові до цього і зроблять все, щоб захистити небо.

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