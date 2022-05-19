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Они были как спичка. Кулеба объяснил, почему переговоры с Россией прекратились

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Переговоры Украины и России были похожи на горящую спичку, сначала велись активно, а затем затухли. Причины потери интереса Москвы к диалогу с Киевом еще предстоит изучить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Не было такого момента, когда взяли и прекратили переговоры. Они были как спичка, сначала она горит ярко, а потом чем дольше горит, тем меньше становится, и остается обгоревшая спичка, которую бросают на землю и растирают ногой. Так было и с переговорами", - сказал Кулеба в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, после Стамбула, ставшей наивысшим этапом переговоров, Россия стала терять аппетит к переговорам с Украиной. Он добавил, что причины снижения интереса Москвы к диалогу нужно исследовать.

"Но с каждой неделей мы видели прямую зависимость - чем агрессивнее РФ была на поле боя, тем меньше интереса у нее было к переговорам. Россия избрала войну, а не переговоры. Вот так они и погасли", - подытожил Кулеба.

Напомним, переговоры Украины и России в Стамбуле прошли в конце марта. На них Киев впервые представил свое видение мирного урегулирования.

Отметим, впоследствии переговорный процесс зашел в тупик. По данным источников западных изданий, Владимир Путин потерял к диалогу с Киевом всякий интерес после ряда поражений и уничтожения крейсера "Москва".

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