Они были как спичка. Кулеба объяснил, почему переговоры с Россией прекратились

Переговоры Украины и России были похожи на горящую спичку, сначала велись активно, а затем затухли. Причины потери интереса Москвы к диалогу с Киевом еще предстоит изучить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
"Не было такого момента, когда взяли и прекратили переговоры. Они были как спичка, сначала она горит ярко, а потом чем дольше горит, тем меньше становится, и остается обгоревшая спичка, которую бросают на землю и растирают ногой. Так было и с переговорами", - сказал Кулеба в эфире общенационального телемарафона.
По его словам, после Стамбула, ставшей наивысшим этапом переговоров, Россия стала терять аппетит к переговорам с Украиной. Он добавил, что причины снижения интереса Москвы к диалогу нужно исследовать.
"Но с каждой неделей мы видели прямую зависимость - чем агрессивнее РФ была на поле боя, тем меньше интереса у нее было к переговорам. Россия избрала войну, а не переговоры. Вот так они и погасли", - подытожил Кулеба.
Напомним, переговоры Украины и России в Стамбуле прошли в конце марта. На них Киев впервые представил свое видение мирного урегулирования.
Отметим, впоследствии переговорный процесс зашел в тупик. По данным источников западных изданий, Владимир Путин потерял к диалогу с Киевом всякий интерес после ряда поражений и уничтожения крейсера "Москва".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.