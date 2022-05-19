Они были как спичка. Кулеба объяснил, почему переговоры с Россией прекратились

Переговоры Украины и России были похожи на горящую спичку, сначала велись активно, а затем затухли. Причины потери интереса Москвы к диалогу с Киевом еще предстоит изучить.

"Не было такого момента, когда взяли и прекратили переговоры. Они были как спичка, сначала она горит ярко, а потом чем дольше горит, тем меньше становится, и остается обгоревшая спичка, которую бросают на землю и растирают ногой. Так было и с переговорами", - сказал Кулеба в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, после Стамбула, ставшей наивысшим этапом переговоров, Россия стала терять аппетит к переговорам с Украиной. Он добавил, что причины снижения интереса Москвы к диалогу нужно исследовать.

"Но с каждой неделей мы видели прямую зависимость - чем агрессивнее РФ была на поле боя, тем меньше интереса у нее было к переговорам. Россия избрала войну, а не переговоры. Вот так они и погасли", - подытожил Кулеба.