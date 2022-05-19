RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вони були як сірник. Кулеба пояснив, чому переговори з Росією припинилися

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Переговори України і Росії були схожі на палаючий сірник, спочатку велися активно, а потім загасли. Причини втрати інтересу Москви до діалогу з Києвом ще належить вивчити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Не було такого моменту, коли взяли і припинили переговори. Вони були як сірник, спочатку вона горить яскраво, а потім чим довше горить, тим менше стає, і залишається обгоріла сірник, яку кидають на землю і розтирають ногою. Так було і з переговорами", - сказав Кулеба в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, після Стамбула, що стала найвищим етапом переговорів, Росія стала втрачати апетит до переговорів з Україною. Він додав, що причини зниження інтересу Москви до діалогу потрібно досліджувати.

"Але з кожним тижнем ми бачили пряму залежність - чим агресивніше РФ була на полі бою, тим менше інтересу у неї було до переговорів. Росія обрала війну, а не переговори. Ось так вони і погасли", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, переговори України і Росії в Стамбулі пройшли в кінці березня. На них Київ вперше представив своє бачення мирного врегулювання.

Зазначимо, згодом переговорний процес зайшов у глухий кут. За даними джерел західних видань, Володимир Путін втратив до діалогу з Києвом всякий інтерес після низки поразок і знищення крейсера"Москва".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СтамбулДмитро КулебаВійна в УкраїніВторгнення Росії до УкраїниПереговори у Туреччині