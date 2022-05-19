Вони були як сірник. Кулеба пояснив, чому переговори з Росією припинилися

Переговори України і Росії були схожі на палаючий сірник, спочатку велися активно, а потім загасли. Причини втрати інтересу Москви до діалогу з Києвом ще належить вивчити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Не було такого моменту, коли взяли і припинили переговори. Вони були як сірник, спочатку вона горить яскраво, а потім чим довше горить, тим менше стає, і залишається обгоріла сірник, яку кидають на землю і розтирають ногою. Так було і з переговорами", - сказав Кулеба в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, після Стамбула, що стала найвищим етапом переговорів, Росія стала втрачати апетит до переговорів з Україною. Він додав, що причини зниження інтересу Москви до діалогу потрібно досліджувати.

"Але з кожним тижнем ми бачили пряму залежність - чим агресивніше РФ була на полі бою, тим менше інтересу у неї було до переговорів. Росія обрала війну, а не переговори. Ось так вони і погасли", - підсумував Кулеба.