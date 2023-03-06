Спецтрибунал для Росії підтримують уже 30 країн, - голова МЗС

"Я радий повідомити, що країн (які підтримують спецтрибунал для Росії - ред.) вже 30. Приєдналася сьогодні Греція до цієї групи. На вихідних було 29 країн. Я тоді сказав, що я не сумніваюся, що до наступної зустрічі цієї групи буде ще більше учасників, і ми вже бачимо, що це почалося", - заявив міністр.

За його словами, приєднання до такої групи означає згоду з тим, що необхідно створити окремий спецтрибунал для переслідування Росії за злочин агресії. Її завданням є напрацювання юридичних шляхів створення трибуналу та вирішення юридичних питань.