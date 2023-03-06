Спецтрибунал для Росії підтримують уже 30 країн, - голова МЗС

Створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії підтримують вже 30 країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.
"Я радий повідомити, що країн (які підтримують спецтрибунал для Росії - ред.) вже 30. Приєдналася сьогодні Греція до цієї групи. На вихідних було 29 країн. Я тоді сказав, що я не сумніваюся, що до наступної зустрічі цієї групи буде ще більше учасників, і ми вже бачимо, що це почалося", - заявив міністр.
За його словами, приєднання до такої групи означає згоду з тим, що необхідно створити окремий спецтрибунал для переслідування Росії за злочин агресії. Її завданням є напрацювання юридичних шляхів створення трибуналу та вирішення юридичних питань.
Нагадаємо, ще у п'ятницю, 3 березня, Кулеба заявляв, що створення спецтрибуналу для РФ підтримує 29 країн.
Також ми писали, що, за словами заступника державного секретаря США Вікторії Нуланд, міжнародний трибунал може розпочати свою роботу влітку 2023 року.
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