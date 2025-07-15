Спецтрибунал для РФ та нові завдання для послів: Зеленський провів нараду з дипломатами
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з командами Міністерства закордонних справ та Офісу президента. Головні теми - спеціальний трибунал для Росії та нові завдання для українських послів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Нарада з українськими дипломатами - командами Міністерства закордонних справ України та Офісу. Перше - прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та відповідна робота з державами, що поважають міжнародне право", - повідомив Зеленський.
Друга тема обговорення, за словами президента, - підготовка наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня, та модернізація завдань для представників України за кордоном.
"Третє - наші кроки на ключових міжнародних майданчиках, зокрема щодо проєктів резолюцій Генасамблеї ООН. Готуємо відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях. Найближчі місяці - час для особливо активної роботи нашої дипломатії. Дякую всім у світі, хто допомагає!, - зазначив Зеленський.
Нарада з українськими послами
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомляв, що за кілька тижнів проведе нараду з послами. Він очікує від них результатів щодо санкцій проти Росії та допомоги Україні.
"Очікую абсолютно конкретних результатів по кожному регіону. Насамперед щодо санкцій проти Росії, щодо підтримки оборони України, щодо привернення уваги наших партнерів до проєктів відновлення України", - уточнив президент.
Як пізніше повідомив Зеленський, нарада з послами України відбудеться 21 липня.
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