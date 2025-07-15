Спецтрибунал для РФ и новые задачи для послов: Зеленский провел совещание с дипломатами

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командами Министерства иностранных дел и Офиса президента. Главные темы - специальный трибунал для России и новые задачи для украинских послов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Совещание с украинскими дипломатами - командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса. Первое - ускорение запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и соответствующая работа с государствами, уважающими международное право", - сообщил Зеленский.

Вторая тема обсуждения, по словам президента, - подготовка совещания с украинскими послами, которое состоится уже на следующей неделе, и модернизация задач для представителей Украины за рубежом.

"Третье - наши шаги на ключевых международных площадках, в частности по проектам резолюций Генассамблеи ООН. Готовим ощутимые политико-правовые удары по государству-агрессору и его позициям. Ближайшие месяцы - время для особенно активной работы нашей дипломатии. Спасибо всем в мире, кто помогает!", - отметил Зеленский.