Спецтрибунал для РФ стає реальністю: Рада Європи ухвалила рішення

Спецтрибунал щодо злочинів РФ

Зауважимо, що 9 травня, у Львові відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн, які підтримують створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

За її підсумками учасники досягли політичної домовленості про запуск такого механізму.

Основною метою трибуналу є притягнення до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна та інших високопосадовців за розв'язання війни проти України.

Нагадаємо, що голова дипломатії ЄС Кая Каллас раніше оцінила, чи можуть верхівку РФ судити заочно і коли чекати рішень трибуналу.

Зауважимо, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) не має юрисдикції щодо даних злочинів, оскільки Росія не є учасницею Римського статуту, а Україна не була повноправним членом на момент вторгнення.

Тому новий трибунал заповнює правовий вакуум, дозволяючи розслідувати та переслідувати осіб, відповідальних за агресію.

Цей крок є важливим для України, оскільки він не лише сприяє міжнародному визнанню агресії Росії, але й посилює правові та політичні засади для притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за війну.

Зауважимо, що Путіна відреагували на плани Європи створити трибунал для Росії.

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