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Спецтрибунал для Путіна: у МЗС сподіваються, що він опиниться на лаві підсудних

Фото: посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич (facebook com president gov ua)
Автор: Юлія Акимова

Російський диктатор Володимир Путін може опинитися на лаві підсудних у ході суду над Росією.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич.

"Суд у принципі може працювати заочно, але й саме видача ордерів на арешт та звинувачень - це багато означає. А потім хто знає, що відбуватиметься в Росії. Ніхто ж не очікував, що Слободан Мілошевич (колишній президент Сербії та Югославії - ред.) опиниться в Гаазі перед міжнародним трибуналом", - додав Кориневич.

Оскільки Україна та Росія не ратифікували Римський статут, згідно з яким створили Міжнародний кримінальний суд, класичний трибунал у Гаазі не зможе відбутися. У зв'язку з цим українські дипломати запропонували своїм західним союзникам ідею створення спецтрибуналу за принципом ad hoc ("для певного випадку" - лат.).

Ця модель не зможе гарантувати фізичну присутність Путіна та інших членів вищого політичного та військового керівництва РФ на лаві підсудних. Однак у МЗС України налаштовані оптимістично. Внутрішня ситуація в самій Росії може змінитись, у цьому випадку існує надія, що Путіна фізично доставлять до Гааги.

Детальніше про те, як покарати диктатора Володимира Путіна за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії - у матеріалі РБК-Україна.

Також нагадаємо, що ЄСПЛ винесла рішення у справі про окупацію Донбасу, його планують оголосити 25 січня.

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