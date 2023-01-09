Спецтрибунал для Путіна: у МЗС сподіваються, що він опиниться на лаві підсудних

"Суд у принципі може працювати заочно, але й саме видача ордерів на арешт та звинувачень - це багато означає. А потім хто знає, що відбуватиметься в Росії. Ніхто ж не очікував, що Слободан Мілошевич (колишній президент Сербії та Югославії - ред.) опиниться в Гаазі перед міжнародним трибуналом", - додав Кориневич.

Оскільки Україна та Росія не ратифікували Римський статут, згідно з яким створили Міжнародний кримінальний суд, класичний трибунал у Гаазі не зможе відбутися. У зв'язку з цим українські дипломати запропонували своїм західним союзникам ідею створення спецтрибуналу за принципом ad hoc ("для певного випадку" - лат.).

Ця модель не зможе гарантувати фізичну присутність Путіна та інших членів вищого політичного та військового керівництва РФ на лаві підсудних. Однак у МЗС України налаштовані оптимістично. Внутрішня ситуація в самій Росії може змінитись, у цьому випадку існує надія, що Путіна фізично доставлять до Гааги.