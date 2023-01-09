ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спецтрибунал для Путіна: у МЗС сподіваються, що він опиниться на лаві підсудних

Новость на русском →
Київ, Понеділок 09 січня 2023 15:23
Спецтрибунал для Путіна: у МЗС сподіваються, що він опиниться на лаві підсудних Фото: посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич (facebook com president gov ua)
Автор: Юлія Акимова

Російський диктатор Володимир Путін може опинитися на лаві підсудних у ході суду над Росією.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич.

"Суд у принципі може працювати заочно, але й саме видача ордерів на арешт та звинувачень - це багато означає. А потім хто знає, що відбуватиметься в Росії. Ніхто ж не очікував, що Слободан Мілошевич (колишній президент Сербії та Югославії - ред.) опиниться в Гаазі перед міжнародним трибуналом", - додав Кориневич.

Оскільки Україна та Росія не ратифікували Римський статут, згідно з яким створили Міжнародний кримінальний суд, класичний трибунал у Гаазі не зможе відбутися. У зв'язку з цим українські дипломати запропонували своїм західним союзникам ідею створення спецтрибуналу за принципом ad hoc ("для певного випадку" - лат.).

Ця модель не зможе гарантувати фізичну присутність Путіна та інших членів вищого політичного та військового керівництва РФ на лаві підсудних. Однак у МЗС України налаштовані оптимістично. Внутрішня ситуація в самій Росії може змінитись, у цьому випадку існує надія, що Путіна фізично доставлять до Гааги.

Детальніше про те, як покарати диктатора Володимира Путіна за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії - у матеріалі РБК-Україна.

Також нагадаємо, що ЄСПЛ винесла рішення у справі про окупацію Донбасу, його планують оголосити 25 січня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін МИД Украины Международный уголовный суд Війна в Україні
NEWS
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії