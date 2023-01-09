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Спецтрибунал для Путина: в МИД надеются, что он окажется на скамье подсудимых

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Киев, Понедельник 09 января 2023 15:23
Спецтрибунал для Путина: в МИД надеются, что он окажется на скамье подсудимых Фото: посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич (facebook com president gov ua)
Автор: Юлия Акимова

Российский диктатор Владимир Путин может оказаться на скамье подсудимых в ходе суда над Россией.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич.

"Суд в принципе может работать заочно, но и само издание ордеров на арест и обвинений - это много значит. А потом кто знает, что будет происходить в России. Никто ж не ожидал, что Слободан Милошевич (бывший президент Сербии и Югославии - ред.) окажется в Гааге перед международным трибуналом", - добавил Кориневич.

Поскольку Украина и Россия не ратифицировали Римский устав, согласно которому создали Международный уголовный суд, классический трибунал в Гааге не сможет состояться. В связи с этим, украинские дипломаты предложили своим западным союзникам идею создания спецтрибунала по принципу ad hoc ("для определенного случая" - лат.).

Эта модель не сможет гарантировать физическое присутствие Путина и других членов высшего политического и военного руководства РФ на скамье подсудимых. Однако в МИД Украины настроены оптимистично. Внутренняя ситуация в самой России может измениться, в этом случае существует надежда, что Путина физически доставят в Гаагу.

Детальнее о том, как наказать диктатора Владимира Путина за войну в Украине и начать трибунал по России - в материале РБК-Украина.

Также напомним, что ЕСПЧ вынес решение по делу об оккупации Донбасса, его планируют объявить 25 января.

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Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
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