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Спецслужбы США предупредили о возвращении "Аль-Каиды" в Афганистан

Автор: Наталья Скороход

Спецслужбы США заметили первые признаки того, что боевики "Аль-Каиды" начали возвращаться в Афганистан. Такое заявление сделал заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По его словам, США уже получают некоторые данные, указывающие на возможную активизацию "Аль-Каиды" в Афганистане.

"Мы уже начинаем отслеживать некоторые признаки потенциального передвижения Аль-Каиды в Афганистане. Но это еще начало, и мы, очевидно, будем очень внимательно отслеживать это", - сообщил Коэн.

Он также отметил, что по оценкам американской разведки, "Аль-Каиде" понадобится от одного до двух лет, чтобы восстановить способность нести угрозу для США.

Напомним, что в США не исключают возможность новых терактов от "Аль-Каиды". Об этом заявили в разведке США.

Ранее сообщалось, что ФБР опубликовало доклад о терактах 11 сентября в США. Этого ждали 20 лет.

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АфганистанАль-Каида