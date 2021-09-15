Спецслужбы США предупредили о возвращении "Аль-Каиды" в Афганистан

Спецслужбы США заметили первые признаки того, что боевики "Аль-Каиды" начали возвращаться в Афганистан. Такое заявление сделал заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По его словам, США уже получают некоторые данные, указывающие на возможную активизацию "Аль-Каиды" в Афганистане.

"Мы уже начинаем отслеживать некоторые признаки потенциального передвижения Аль-Каиды в Афганистане. Но это еще начало, и мы, очевидно, будем очень внимательно отслеживать это", - сообщил Коэн.

Он также отметил, что по оценкам американской разведки, "Аль-Каиде" понадобится от одного до двух лет, чтобы восстановить способность нести угрозу для США.