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Спецслужби США попередили про повернення "Аль-Каїди" до Афганістану

Автор: Наталья Скороход

Спецслужби США помітили перші ознаки того, що бойовики "Аль-Каїди" почали повертатися до Афганістану. Таку заяву зробив заступник директора ЦРУ Девід Коен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За його словами, США вже отримують деякі дані, що вказують на можливу активізацію "Аль-Каїди" в Афганістані.

"Ми вже починаємо відстежувати деякі ознаки потенційного пересування Аль-Каїди в Афганістані. Але це ще початок, і ми, очевидно, будемо дуже уважно відстежувати це", - повідомив Коен.

Він також зазначив, що за оцінками американської розвідки, "Аль-Каїді" знадобиться від одного до двох років, щоб відновити здатність нести загрозу для США.

Нагадаємо, що у США не виключають можливість нових терактів від "Аль-Каїди". Про це заявили в розвідці США.

Раніше повідомлялося, що ФБР опублікувало доповідь про теракти 11 вересня в США. Цього чекали 20 років.

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АфганистанАль-Каїда