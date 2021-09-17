ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Спецслужбы США предупредили о возможном насилии в день проведения митинга в Вашингтоне

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 17 сентября 2021 02:12
Спецслужбы США предупредили о возможном насилии в день проведения митинга в Вашингтоне Фото: в США перед Капитолием планируется митинг республиканцев (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США опасается возможных актов насилия как накануне, так и в день проведения в Вашингтоне митинга в поддержку участников штурма Капитолия 6 января. Он запланирован на 18 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По ее сведениям, руководство МВБ предупредило власти американских штатов и городов о том, что провокации могут исходить как от самих участников митинга, так и от тех, кто не разделяет их идеи.

"Мы знаем, что в интернете было выявлено небольшое число угроз насилия в связи с запланированным митингом", - говорится в сообщении.

У властей США есть сведения о том, что повышенная угроза насилия будет сохраняться как накануне митинга, так и в день его проведения.

Участники митинга "могут мобилизоваться практически без предупреждения, особенно в случае стычек с противниками их идей или при наличии призывов к эскалации со стороны их лидеров", предупреждают эксперты МВБ.

По их словам, организаторы митинга получали "угрозы расправы" от своих оппонентов, которые намерены провести в тот же день собственную акцию с критикой участников штурма Капитолия. При этом власти отмечают, что возможные стычки будут носить частный характер, данных о подготовке организованных беспорядков пока не поступало.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Капитолий
NEWS
Зеленский создал рабочую группу по угрозам от "Северного потока-2"
Зеленский создал рабочую группу по угрозам от "Северного потока-2"
DAILY
Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться