Спецслужбы США предупредили о возможном насилии в день проведения митинга в Вашингтоне

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США опасается возможных актов насилия как накануне, так и в день проведения в Вашингтоне митинга в поддержку участников штурма Капитолия 6 января. Он запланирован на 18 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По ее сведениям, руководство МВБ предупредило власти американских штатов и городов о том, что провокации могут исходить как от самих участников митинга, так и от тех, кто не разделяет их идеи.

"Мы знаем, что в интернете было выявлено небольшое число угроз насилия в связи с запланированным митингом", - говорится в сообщении.

У властей США есть сведения о том, что повышенная угроза насилия будет сохраняться как накануне митинга, так и в день его проведения.

Участники митинга "могут мобилизоваться практически без предупреждения, особенно в случае стычек с противниками их идей или при наличии призывов к эскалации со стороны их лидеров", предупреждают эксперты МВБ.

По их словам, организаторы митинга получали "угрозы расправы" от своих оппонентов, которые намерены провести в тот же день собственную акцию с критикой участников штурма Капитолия. При этом власти отмечают, что возможные стычки будут носить частный характер, данных о подготовке организованных беспорядков пока не поступало.