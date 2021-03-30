Спецслужбы России постоянно отслеживают обстановку и протесты в Украине, - Баканов

Он отметил, что РФ готова медийно использовать нестабильность в Украине и подчеркнул, что "тарифный майдан" был устроен заказчиками из России.

"Мы имеем достаточно информации для того, чтобы утверждать и доказывать, что спецслужбы Российской Федерации в постоянном режиме мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, протесты и акции. Я никоим образом не утверждаю, что за этой акцией была разведка России, но я утверждаю, что РФ хочет воспользоваться любым медийным ходом, чтобы воспользоваться ею в свою пользу", - заявил Баканов.