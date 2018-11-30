Спецслужби РФ відряджають в Україну агентів під виглядом церковників, - СБУ

Іллюстративне фото (Уніан)

За даними СБУ, вчинити державну зраду співробітники "кримської філії" ФСБ змушували чернівчанина

Спецслужби Росії направляють до України своїх агентів під виглядом псевдоцерковників. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ у Facebook.

У прес-службі зазначають, контррозвідники викрили один із механізмів спецслужб РФ із вербування таких "місіонерів". Зокрема, за даними СБУ, вчинити державну зраду співробітники "кримської філії" ФСБ змушували чернівчанина, який до березневих подій 2014 року мешкав у Криму.

Вербування громадян спецслужбами РФ Російські спецслужби продовжують практику «внєдрєнія» в Україні своїх агентів під виглядом псевдоцерковників. При цьому віросповідання та конфесійна приналежність не має для них ніякого значення. Наші контррозвідники викрили один із механізмів спецслужб РФ із вербування таких «місіонерів». У цей спосіб до вчинення державної зради співробітники «кримської філії» ФСБ змушували чернівчанина, який до березневих подій 2014 року мешкав у Криму. Через відкриту проукраїнську позицію ним досить швидко зацікавились ворожі спецслужби. До того ж чоловік був прислужником в одному з монастирів, тому «таваріщі» вирішили використати його за релігійною лінією. Розвідувальні завдання на території України він мав виконувати під виглядом монаха. А щоб чоловік став більш зговірливим, то продовжувачі традицій КДБ, за звичкою, помістили його на примусове лікування до психіатричної лікарні. Через кілька місяців чоловіку все ж вдалося звільнитися та повернутися на материкову Україну. Не шкодують в Росії і власних громадян. Ми встановили, що одного зі своїх співвітчизників феесбешники планували використати для виконання спеціальних завдань у мусульманському середовищі на території РФ та України. Для цього чоловік мав пройти «курс молодого бійця» в освітніх закладах релігійної спрямованості Близького Сходу або Південної Азії. Після відмови його певний час тримали під вартою за звинуваченням у розповсюдженні наркотиків. Після повторної пропозиції конфіденційного співробітництва росіянин поспіхом покинув країну. Зараз він сподівається отримати статус біженця та залишитись жити в Україні. Ось такі «духовниє скрєпи» від ФСБ. Опубліковано Служба безпеки України П'ятниця, 30 листопад 2018 р.

"Через відкриту проукраїнську позицію ним досить швидко зацікавились ворожі спецслужби. До того ж чоловік був прислужником в одному з монастирів, тому його вирішили використати за релігійною лінією. Розвідувальні завдання на території України він мав виконувати під виглядом монаха. А щоб чоловік став більш зговірливим, то продовжувачі традицій КДБ, за звичкою, помістили його на примусове лікування до психіатричної лікарні. Через кілька місяців чоловіку все ж вдалося звільнитися та повернутися на материкову Україну", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України проводила обшуки у настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла.

Пізніше Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що на нього чинять тиск.