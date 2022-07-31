Спецслужбы Латвии сообщили о рисках из-за работы российских журналистов

Служба государственной безопасности Латвии предупредила высших должностных лиц Латвии о рисках, связанных с тем, что в стране начинает работать все больше российских медиакомпаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
С 24 февраля в Латвию из России эмигрировали более 200 российских журналистов и 23 средства массовой информации. Некоторые из них уже официально начали работу с Риги.
Латвийская служба госбезопасности утверждает, что "оценивает то, что происходит в информационном пространстве в контексте текущей геополитической ситуации и агрессивной войны России в Украине".
"СДБ постоянно оценивает риски, которые возникают в результате целенаправленных и систематических усилий России по влиянию на информационное пространство и СМИ. Служба госбезопасности проинформирована о работе российских независимых СМИ в Латвии. В связи с этим служба выявила риски для безопасности латвийского информационного пространства, а также разведывательные риски связанные с тем, что деятельность СМИ традиционно была в пользу российских спецслужб. Об этом СДБ проинформировала высшее руководство страны", - сообщает служба.
Напомним, Латвия предложила забонить выдачу туристических виз ЕС россиянам после теракта в Оленевке.
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