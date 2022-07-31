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Спецслужби Латвії повідомили про ризики через роботу російських журналістів

Фото: у Латвії повідомили про ризики через роботу російських журналістів (wikipedia.org)
Автор: Євгеній Прокопенко

Служба державної безпеки Латвії попередила вищих посадових осіб Латвії про ризики, пов'язані з тим, що у країні починає працювати дедалі більше російських медіакомпаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Від 24 лютого до Латвії з Росії емігрували понад 200 російських журналістів та 23 засоби масової інформації. Деякі з них вже офіційно розпочали роботу з Риги.

Латвійська служба держбезпеки стверджує, що "оцінює те, що відбувається в інформаційному просторі в контексті поточної геополітичної ситуації та агресивної війни Росії в Україні".

"СДБ постійно оцінює ризики, що виникають внаслідок цілеспрямованих та систематичних зусиль Росії щодо впливу на інформаційний простір та ЗМІ. Служба держбезпеки поінформована про роботу російських незалежних ЗМІ у Латвії. У зв'язку з цим служба виявила ризики для безпеки латвійського інформаційного простору, а також розвідувальні ризики пов'язані з тим, що діяльність ЗМІ традиційно була на користь російських спецслужб. Про це СДБ проінформувала найвище керівництво країни", - повідомляє служба.

Нагадаємо, Латвія запропонувала забонити видачу туристичних віз ЄС росіянам після теракту в Оленівці.

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Латвія