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Спецслужбы ЕС заметили смену тактики РФ по вмешательству в выборы

Новости » Политика    13.04.2019 - 17:30
Спецслужбы ЕС заметили смену тактики РФ по вмешательству в выборы
Фото: Европарламент (European Parliament)

Особой группой влияния является молодежь, которой навязывается мнение о том, что выборы - незначимые

Россия пытается повлиять на выборы в Европарламент, хотя действует не так откровенно, как это было во время выборов в США или Франции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Frankfurter Allgemeine Zeitung, в распоряжении которой есть документ европейской разведслужбы.

Как отмечается, есть попытки воздействия с помощью социальных сетей. Также государственные телеканалы России, вроде RT, который работает на многих языках, поддерживают ориентированных на РФ политиков, партии и евроскептиков. Особой группой влияния является молодежь, которой навязывается мысль о том, что выборы - незначимые.

Изменение тактики специалисты объясняют тем, что последствиями предыдущих попыток вмешательства стала высылка многих российских дипломатов из зарубежных стран.

Напомним, Европейская комиссия и Агентство кибербезопасности Европейского союза в пятницу, 5 апреля, провели учения по кибербезопасности, отработав реагирования на возможные инциденты во время выборов в Европейский парламент.

Ранее сообщалось, что специальная европейская группа по борьбе с фальшивыми прокремлевскими сообщениями зафиксировала более 5 тысяч случаев российской дезинформации с 2015 года.

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