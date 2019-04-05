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В ЕС провели учения по кибербезопасности перед выборами в Европарламент

Новости » Политика    05.04.2019 - 23:54
В ЕС провели учения по кибербезопасности перед выборами в Европарламент
Фото: Европарламент (European Parliament)

В киберучениях EU ELEx19 приняли участие более 80 представителей разных евроинститутов

Европейская комиссия и Агентство по кибербезопасности Европейского союза в пятницу, 5 апреля, провели учения по кибербезопасности, отработав реагирование на возможные инциденты в ходе выборов в Европейский парламент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Еврокомиссии.

"Цель учений, которые состоялись сегодня в Европейском парламенте, состояла в том, чтобы проверить, насколько эффективны государства-члены ЕС, а также их методы реагирования и кризисные планы, а также - определить способы предотвращения, выявления и смягчения инцидентов в области кибербезопасности, которые могут повлиять на предстоящие выборы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в киберучениях EU ELEx19 приняли участие более 80 представителей разных евроинститутов.

"Мы должны защитить наши свободные и справедливые выборы. Это краеугольный камень нашей демократии", - отметил вице-президент Еврокомиссии по вопросам цифрового рынка Андрус Ансип.

Выборы в Европарламент запланированы на май 2019 года.

Напомним, специальная европейская группа по борьбе с фальшивыми прокремлевскими сообщениями зафиксировала более 5 тысяч случаев российской дезинформации с 2015 года.

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