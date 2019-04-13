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Спецслужби ЄС помітили зміну тактики РФ по втручанню в вибори

Новини » Політика    13.04.2019 - 17:30
Спецслужби ЄС помітили зміну тактики РФ по втручанню в вибори
Фото: Європарламент (European Parliament)

Особливою групою впливу є молодь, якій нав'язується думка про те, що вибори - незначущі

Росія намагається вплинути на вибори до Європарламенту, хоча діє не так відверто, як це було під час виборів у США або Франції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Frankfurter Allgemeine Zeitung, у розпорядженні якої є документ європейської розвідслужби.

Як зазначається, є намагання впливу за допомогою соціальних мереж. Також державні телеканали Росії на кшталт RT, який працює багатьма мовами, підтримують орієнтованих на РФ політиків і партії та євроскептиків. Особливою групою впливу є молодь, якій нав'язується думка про те, що вибори - незначущі.

Зміну тактики фахівці пояснюють тим, що наслідками попередніх спроб втручання стала висилка багатьох російських дипломатів із зарубіжних країн.

Нагадаємо, Європейська комісія та Агентство з кібербезпеки Європейського союзу у п'ятницю, 5 квітня, провели навчання з кібербезпеки, відпрацювавши реагування на можливі інциденти під час виборів у Європейський парламент. 

Раніше повідомлялось, що спеціальна європейська група з боротьби з фальшивими прокремлівськими повідомленнями зафіксувала понад 5 тисяч випадків російської дезінформації з 2015 року.

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